Bursa'da otobüs devrildi (1)

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesi yakınlarında, cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüs devrildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi. Cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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