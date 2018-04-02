Bursa’da otobüs durağındaki şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Bursa’da Askeri Işıklar Lisesi altındaki otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede çantadan evraklar çıktı.

Olay, Yıldırım ilçesi Işıklar Askeri Lisesi’nin altındaki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta şüpheli bir çanta olduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Yolu tek yönlü trafiğe kapatan ekipler, araçların kontrollü geçmesini sağladı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın içerisinde evraklar olduğunu tespit etti. Çanta karakola götürülürken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.