Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gökdere Meydanı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Setbaşı yönüne giden Pınar Seyhan (25) yönetimindeki 16 NK 431 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Seyhan ile yanında bulunan Ayşe Gül (66), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gökdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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