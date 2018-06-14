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Bursa'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 09:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, virajı alamayarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, virajı alamayarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından halat ve merdiven ile kanaldan çıkartıldı. Kaza akşam saatlerinde, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Dirikel yönetimindeki 16 AAU 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak su kanala uçtu. Çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ve merdiven ile su kanalına inerek, araçta bulunan şoför Mert Dirikel ile yolcu Hasan Kalınbandır'ı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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