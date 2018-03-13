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Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

KİMLİKLER BELİRLENDİ Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yanarak ölenlerin 16 K 0301 plakalı otomobilin sürücüsü Nurettin Atmaca (72) ile Güldane Atmaca olduğu belirlendi.

Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)

KİMLİKLER BELİRLENDİ
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yanarak ölenlerin 16 K 0301 plakalı otomobilin sürücüsü Nurettin Atmaca (72) ile Güldane Atmaca olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 34 KR 8707 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Ataş (42) ile eşi Emine Ataş (42) ve çocukları Yusuf Buğra Ataş (6) ise Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

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Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)

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