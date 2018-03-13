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Bursa’da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Bursa’da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa yönünde, Orhangazi yakınlarındaki Kılıç kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve otobanda ters yönde giden 16 K 0301 plakalı otomobille, yine sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KR 8707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Bursa’da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldüBursa’da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldüBursa’da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldüBursa’da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü

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