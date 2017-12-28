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Bursa'da otomotiv firmasından hırsızlığa 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 17:18 | Son Güncelleme 11 saat önce

KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde bir otomotiv firmasından iki kez hurda yedek parça ile atık madeni yağ çaldıkları iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karacabey ilçesinin Yolağzı Mahallesi'nde faaliyet gösteren otomotiv firmasında 2 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran jandarma ekipleri, 3 şüpheli ile olayda kullandıkları beyaz renkte aracın görüntülerine güvenlik kamerası kayıtlarından ulaştı. Yapılan araştırma sonunda şüphelilerin çaldıkları bin 500 kilogram hurda yedek parça ile 200 litre atık madeni yağı Bursa merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde sattıkları belirlendi. Şüpheliler T.Ç. (31) ile D.T. (28) ve A.E. (28) Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ç. tutuklanırken, iki kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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