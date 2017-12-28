Bursa'da otomotiv firmasından hırsızlığa 3 gözaltı

KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde bir otomotiv firmasından iki kez hurda yedek parça ile atık madeni yağ çaldıkları iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Karacabey ilçesinin Yolağzı Mahallesi'nde faaliyet gösteren otomotiv firmasında 2 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran jandarma ekipleri, 3 şüpheli ile olayda kullandıkları beyaz renkte aracın görüntülerine güvenlik kamerası kayıtlarından ulaştı. Yapılan araştırma sonunda şüphelilerin çaldıkları bin 500 kilogram hurda yedek parça ile 200 litre atık madeni yağı Bursa merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde sattıkları belirlendi. Şüpheliler T.Ç. (31) ile D.T. (28) ve A.E. (28) Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ç. tutuklanırken, iki kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Bu kez de o 'aşka' geldi
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum