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Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

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