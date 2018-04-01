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Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Arız Köyü'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeyi itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen yangının halen daha devam ettiği öğrenilirken, fabrikadaki yangın geniş çapta maddi hasara neden oldu. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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