Bursa’da pazar yerinde faciadan dönüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil alev aldı.
Olay Konak Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerindeki otoparkta meydana geldi. Otomobilden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi araçlarında bulunan yangın tüpleriyle pazarcı esnafı yaptı. Güvenlik güçleri aracın LPG’li olması sebebiyle patlama ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangın olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sabahın erken saatlerinde çıkması faciayı önlerken, ön tarafı yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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