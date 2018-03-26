HABER

Bursa’da pazar yerinde faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil alev aldı.Olay Konak Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerindeki otoparkta meydana geldi.

Bursa’da pazar yerinde faciadan dönüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil alev aldı.
Olay Konak Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerindeki otoparkta meydana geldi. Otomobilden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi araçlarında bulunan yangın tüpleriyle pazarcı esnafı yaptı. Güvenlik güçleri aracın LPG’li olması sebebiyle patlama ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangın olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sabahın erken saatlerinde çıkması faciayı önlerken, ön tarafı yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da pazar yerinde faciadan dönüldü

Bursa’da pazar yerinde faciadan dönüldü

Bursa’da pazar yerinde faciadan dönüldü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.