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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Bursa’da pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırarak, yaraladı.

Bursa’da pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırarak, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, yaralı köpeği sahipleri, pitbullun sahibinden şikayetçi olacaklarını söyledi.
Olay, önceki akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nejat Koçelli (60) akşam saatlerinde, köpeği King Charles Cavalier cinsi Lucky isminde köpeğiyle dolaşmaya çıktı. Lucky ile birlikte Karagöz-Hacivat parkına gelen Koçelli, burada sahibinin yanında tasmasız vaziyette gezen pitbull köpeğin saldırısına uğradı.

O anlar kamerada
Pitbull, Lucky’i boynundan tuttu. Koçelli ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen pitbull cinsi köpek, Lucky’nin boğazını bırakmadı. Koçelli, yerde kavgayı ayırmaya çalışırken, vatandaşın biri de elinde sopayla pitbullun kafasına vurdu. Zorlukla pitbullun elinden alınan Lucky, önce bir veterinere, daha sonra Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi olan Lucky, bir hafta boyunca pansuman için hastaneye götürülecek.
Lucky’nin sahibi Gönül Koçelli, “30 Ocak 2017 doğumlu Lucky, evimizin direği, neşe kaynağı oldu. Bu olay olduktan sonra ömrümüzün yarısı gitti. İlk gün boğazından ameliyat oldu. Doktor durumunun iyi, enfeksiyon kapma riskinin olduğunu söyledi. Psikoloji son derece bozuk. Ufacık tepkide vücudu titriyor. Şu anda kucağımda sakinleşiyor. Olay esnasında Lucky’nin yanında ben de olabilirdim. Benim gücüm onları ayırmaya yetmez. Bir çocuğu da ısırabilirdi. Devletimizin bu konuda yaptırım gücü yüksek cezalar vermesini istiyorum. Pitbull sahibinin bulunup, ceza almasını bekliyorum” dedi.
Pitbull cinsi köpeğin Lucky’nin boğazını kavradığını hatırlatan Nejat Koçelli, “Havalandırmak için evimizin yanındaki parka gitmiştik. O sırada karşıdan pitbull cinsi köpek bizim üzerimize saldırdı. Köpek bağlı değil ve ağzında maskesi yoktu. Sahibinin yanında salık şekilde geziyordu. Bize saldırdı anda boğazından kavradı. Köpeğin boğazını koparttı. Oradan geçen biri bize yardımcı oldu. Köpeğe çekmeye uğraştık. Diğer kişiler, "köpeğin ağzını açamadığımız için su dökün, kafasına vurun" dedi. Ondan dolayı biri kafasına vurdu. Tanımıyoruz, ama bize yardımcı oldular. Bizi araçlarına alıp, veterinere götürdü. O sırada köpek beni de ısırdı” diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın ise, “Hayvanların tasmayla gezdirilmesi gerekiyor. O hayvan tasma ile gezdirilmiş olsa böyle bir problem yaşanmayacaktı. Köpek çok güçlüyse, diğer hayvanlara saldırma durumu varsa ağızlık takmak yeterli olabilir. Ana noktamız önlem. İyi yada kötü köpek yoktur. Köpeğiniz aşırı saldırganlıktan dolayı tedavi edilebiliyorsa, edilmeli. Köpeğimize güçlü bir tasma takacağız. Köpek, sahibini de dinlemesi gerekiyor. O yüzden sahibi ile arasında güçlü bağ oluşturmalı. Gerekirse ağızlık takılmalı” şeklinde konuştu.

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı

Bursa’da pitbull dehşeti kameraya böyle yansıdı
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