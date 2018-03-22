Bursa’da PKK üyesi tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA’da PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Kılınç tutuklandı.
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgusunda PKK üyesi olma suçundan arandığı belirlenen Mehmet Kılınç gözaltına altına alındı. Jandarmada yapılan sorgusunun ardından Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Mehmet Kılınç, tutuklanarak Bursa H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum