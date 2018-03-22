Bursa’da PKK üyesi tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA’da PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Kılınç tutuklandı.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgusunda PKK üyesi olma suçundan arandığı belirlenen Mehmet Kılınç gözaltına altına alındı. Jandarmada yapılan sorgusunun ardından Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Mehmet Kılınç, tutuklanarak Bursa H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.