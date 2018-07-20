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Bursa'da polisten kaçan sürücü, havaya ateş açılarak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında havaya ateş açılarak durduruldu.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında havaya ateş açılarak durduruldu. Kovalamaca sırasında 4'ü polis aracı, 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü B.S. (26) hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan gece saatlerinde uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan 16 RA 488 plakalı otomobili takibe aldı. Adalet Mahallesi Atilla Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polis, önüne geçtiği aracı, havaya ateş açarak durdurdu. Kaçarken aracıyla 4'ü polis aracı, 6 araca çarpan B.S. gözaltına alındı. Sürücünün, çeşitli suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Araçta yapılan ilk aramada bir tabanca ele geçirildi. Araç, detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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