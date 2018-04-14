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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

Bursa’da rehine krizinde bir kişi ölürken, bir kişi ise bacağından yaralandı.Olay, Osmangazi’ye bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da rehine krizinde bir kişi ölürken, bir kişi ise bacağından yaralandı.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’daki cezaevinden kaçan Yakup D. (27) adlı kişi, kayınpederi Mahmut Çiftçi’yi (50) parkta silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kayınpederinin oturduğu eve giden zanlı, burada ev sahibi Macit M. ile karşılaştı. Ev sahibini pompalı tüfekle rehin alan şahıs, ardından evi ateşe verdi.

Ev alev alev yandı
Dumanların kısa sürede yükselmesiyle ev alev alev yandı. Daha sonra Yakup D., elinde tüfeğiyle rehineyi mahallenin başına getirdi. Polisin bütün çabalarına rağmen şahıs ikna olmadı. Uzun uğraşlar sırasında zanlının elindeki silah ateş alınca, rehine Macit M. ayağından vuruldu. Yakup D. ise burada gözaltına alınırken, yaralı Macit M. de ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Yakup D., eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Bunun üzerine cezaevinden firar eden zanlının, Bursa’ya geldiği öğrenildi.
Polisin, olay yerinde incelemesi sürüyor.

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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Bursa’da rehine krizi kanlı bitti

Bursa’da rehine krizi kanlı bitti
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