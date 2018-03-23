Bursa’da sekiz öğrenci zehirlendi

Bursa’da bir lisede sekiz öğrenci yedikleri gıdadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Koğukçınar Mahallesi’nde bulunan Çınar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 8 öğrencinin zehirlendiği ve okula çok sayıda ambulansın geldiği öğrenildi. Kantinden aldıkları bir üründen zehirlendikleri bildirilen öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
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