Bursa'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

BURSA/(DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, arkadaşlarıyla girdiği denizde kaybolan Ferhat Sezgin (16) ölü bulundu.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gemlik İlçesi Kumsaz mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için iki arkadaşıyla denize giren Ferhat Sezgin, bir anda dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Olayı gören sahildeki vatandaşlar, genci kurtarmak için denize girdi. Ancak Sezgin, suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Arama çalışmaları havanın kararmasıyla durduruldu. Sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında Ferhat Sezgin'in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulunarak denizden çıkarıldı. Gencin, olaydan önce 2 arkadaşının da boğulma tehlikesi geçirdiği ve çevredekiler tarafından kurtarıldıkları öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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