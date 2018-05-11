HABER

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşı şeritten gelen Turgut C. yönetimindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Şahin K. yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta yolun kenarına savrulurken, Şahin K. yönetimindeki otomobile arkadan gelen Ekrem B. yönetimindeki 16 S 2099 plakalı servis midibüsü de çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Şahin K., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Servis minibüsünde bulunan 4 yaralı ile hayati tehlikesi bulunan Şahin K., ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis sürücüsü Turgut C. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilkErken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilk
Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!
İYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndüİYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

AK Parti'de sahte aday krizi!

AK Parti'de sahte aday krizi!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.