Bursa'da silah ticareti yapan çeteye operasyon: 4 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca satışı yapan ve el yapımı tabanca yapan çete çökeltildi. 4 kişinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi.
Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde bir evde, ruhsatsız tabanca satışı ve el yapımı tabanca üretildiğini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, baskın sırasında kaçmaya çalışan çete lideri S.G. ile M.D., A.A. ve B.L.'yi yakaladı. Evde yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda dolu fişek, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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