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Bursa'da silahlı kavga, 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

BURSA'da 26 yaşındaki genç tartışma esnasında başından ve karnından vurularak öldürüldü.

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) BURSA'da 26 yaşındaki genç tartışma esnasında başından ve karnından vurularak öldürüldü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait otomobilde boş bir arsada oturan Mehmet Kocadoğan'la (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, yanında taşıdığı tabancayla Kocadoğana iki el ateş ederek olay yerindan hızla kaçtı. Başından ve karnından yaralanan Kocadoğan ise çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşutma başlatırken Kocadoğan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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