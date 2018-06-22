Bursa'da silahlı kavga: 2 kadın yaralı (2)

YAKALANDI

Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Sevda Doğan ile Zübeyde Şen'i tabancayla vurup, yaraladıktan sonra kaçan Fırat E., polis tarafından merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Mahallesi'nde yakalandı. Hakkında yakalama kararı da bulunan Fırat E., gözaltına alınırken, iki arkadaşı ise aranıyor.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Sevda Doğan'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

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