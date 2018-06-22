HABER

Bursa'da silahlı kavga: 2 kadın yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

YAKALANDI Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Sevda Doğan ile Zübeyde Şen'i tabancayla vurup, yaraladıktan sonra kaçan Fırat E., polis tarafından merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Mahallesi'nde yakalandı.

Bursa'da silahlı kavga: 2 kadın yaralı (2)

YAKALANDI
Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Sevda Doğan ile Zübeyde Şen'i tabancayla vurup, yaraladıktan sonra kaçan Fırat E., polis tarafından merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Mahallesi'nde yakalandı. Hakkında yakalama kararı da bulunan Fırat E., gözaltına alınırken, iki arkadaşı ise aranıyor.
Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Sevda Doğan'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Yavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulunduYavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulundu
Uykuya dalan dükkan sahibinin cep telefonunu çaldıUykuya dalan dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.