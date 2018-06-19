HABER

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 12:37 | Son Güncelleme

BURSA'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürdüyor. Merkez Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda saat 10.00 sıraalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 9 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edilen yangının çevre binalara sıçramaması için önlem alındı. Yangının söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Pentagon: TSK ile eşgüdümlü ama bağımsız devriye misyonu yürütüyoruzPentagon: TSK ile eşgüdümlü ama bağımsız devriye misyonu yürütüyoruz
İzmir'de polise saldırı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındıİzmir'de polise saldırı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.