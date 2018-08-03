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Bursa'da Suriyeli kadın boğularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

BURSA'da, Suriye uyruklu Melek Akta (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğulmuş olarak bulundu.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, Suriye uyruklu Melek Akta (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğulmuş olarak bulundu. Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta, Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte oturduğu evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesi ardından polise ihbarda bulunuldu. Gelen polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp yine plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı, delil aradı. Yapılan araştırmada, Melek Akta'nın, Suriye'de Mahmud Kuvara'dan boşandıktan sonra 2'si kız, 4'ü erkek 6 çocuğuyla Bursa'ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta'nın 4 oğlu ile peşinden Bursa'ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara'yı, olayla ilgili bilgilerine başvurmak üzere karakola götürdü. Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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