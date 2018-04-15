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Bursa’da tehlikeli drift

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Bursa’da trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler, hem kendilerini hem de başkalarının canlarını tehlikeye atarak drift yaptı.

Bursa’da tehlikeli drift

Bursa’da trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler, hem kendilerini hem de başkalarının canlarını tehlikeye atarak drift yaptı. O anlar diğer araçtaki arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Bursa’da çekilen görüntülerde bir kavşağı drift alanı olarak belirleyen gençler, gece yarısından itibaren ortalığı bir birine kattı. İlk önce süratli bir şekilde kavşağa giren modifiyeli araç tutkunu sürücü, hızını almasının ardından ana caddeye çıkarak drift yapmaya devam ediyor. O anlar başka bir arkadaşı tarafından kayıt ediliyor.

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