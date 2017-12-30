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Bursa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 10:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

BURSA,(DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, Özel Harekat timlerinin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı adrese baskın düzenledi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel kitaplar ve dökümanlar ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Gürsu ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler halkın yılbaşı tatillerini rahat ve huzur içinde geçirmeleri için 82 asayiş, 25 trafik ekiplerinin katılımı ile bomba ve Narkotik köpekleri ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle 27 yol kontrol noktası ve 92 geçici yol kontrol noktalarıyla denetimlerine devam ediyor.

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