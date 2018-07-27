HABER

Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli karayolunun Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'deki termik santrale kömür taşıyan Hakkı Kurt yönetimindeki 23 DG 496 plakalı TIR, virajda karşıdan gelen Orhan Şahin'in kullandığı 16 JJ O11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan, yanında bulunan İzem Deniz, Melisa, Gizem ve Ervanur Şahin yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldıŞemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandıTartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.