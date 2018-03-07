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Bursa'da TIR'la panelvan kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi İlçesinde panelvan araç karşı şeritten gelen TIR'la çarpıştı.

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA'nın Orhangazi İlçesinde panelvan araç karşı şeritten gelen TIR'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen panelvan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü yaralandı. Kaza saat 00.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Keramet mahallesinde meydana geldi. Orhangazi’den yüklediği soyayı Bolu’ya götürmek üzere yola çıkan 27 yaşındaki Fatih Kebapcıoğlu idaresindeki 37 PS 997 plakalı TIR, Keramet altında karşı yönden gelmekte olan 55 yaşındaki Engin Tayyare idaresindeki 16 VN 322 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüs yol kenarına savrulurken, kamyon ise kaza noktasından yaklaşık 30 metre ileride yoldan çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri direksiyon başında sıkışan minibüs sürücüsü Engin Tayyare’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı durumdaki TIR sürücüsü Fatih Kebapcıoğlu ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Panelvan aracın içinde sıkışan Engin Tayyare'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Orhangazi’ye bağlı Çakırlı mahallesinde oturduğu belirlenen evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Tayyare’nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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