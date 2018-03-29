Bursa’da tombala baskını

Bursa polisi tombala operasyonu düzenledi. Baskında 90 kişi hakkında işlem yapılırken, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği, yaptıkları teknik takiplerle, tombala oynattığı tespit edilen çok sayıda adrese baskın düzenledi. Baskında tombala oynayan 90 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 tombala makinesi, çok sayıda pul ve oyun kartı, tombala oynatmada kullanılan 3 TV ve kameraya el konuldu.