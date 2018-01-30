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Bursa'da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 23:51 | Son Güncelleme

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde toprak kaymasından dolayı risk altında olduğu belirlenen 60 ev mühürlendi. 120 kişinin tahliye edildiği evlerin duvarlarında geniş çatlaklar meydana gelirken, önünden geçen cadde de geniş yarıklar oluştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Gürgür Sokak'ta toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı. Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin aldığı karar ile 60 ev mühürlendi. Evlerde yaşayan 120 kişi ise misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti. Belediye, evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi. Olası bir faciaya karşı, sokağın giriş ve çıkışları, araç ile yaya trafiğine kapatılırken, polis ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.

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