Bursa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Harmancık ilçesinde Bursa-Balıkesir- Kütahya yol kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EGB 20 plakalı tır sürücüsü, Harmancık’tan Balıkesir yönüne gitmek için kavşakta bekleyen Recep Yürük yönetimindeki 16 U 1447 plakalı otomobile çarptı. Tırın arkasında seyir halinde olan bir başka araç kaza sebebi ile ani fren yapan tıra çarpmamaya çalışırken tırın çarptığı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın çarptığı otomobil sürücüsü Recep Yürük yaralanırken yanında bulunan eşi Ayşe Yürük (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Spor yaparken canından oluyordu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Hedef 5 milyon...
Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum