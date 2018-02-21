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Bursa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 21:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Harmancık ilçesinde Bursa-Balıkesir- Kütahya yol kavşağı yakınında meydana geldi.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Harmancık ilçesinde Bursa-Balıkesir- Kütahya yol kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EGB 20 plakalı tır sürücüsü, Harmancık’tan Balıkesir yönüne gitmek için kavşakta bekleyen Recep Yürük yönetimindeki 16 U 1447 plakalı otomobile çarptı. Tırın arkasında seyir halinde olan bir başka araç kaza sebebi ile ani fren yapan tıra çarpmamaya çalışırken tırın çarptığı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın çarptığı otomobil sürücüsü Recep Yürük yaralanırken yanında bulunan eşi Ayşe Yürük (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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