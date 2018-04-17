Bursa'da tramvayın arkasında tehlikeli yolculuk

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'da bir çocuğun tramvayın arkasındaki çeki demirine oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Adı öğrenilemeyen çocuk, "Eğlencesine yapıyorum, korkmuyorum" dedi.
Bursa'da, İncirli-Cumhuriyet Caddesi arasında sefer yapan tramvay seyir halindeyken, arkasındaki çeki demirine oturan bir çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 40 kilometre hızla giden tramvayda çocuğun rahat tavırları görenleri şaşırttı. Tehlikeye aldırmayan çocuk çevreye el sallarken, ''Eğlencesine yapıyorum, korkmuyorum'' dedi.
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