HABER

Bursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

BURSA'da dün gece lastik deposunda çıkan ve bir araç üzerinde bulunan tüplerin patladığı yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Bursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)- BURSA'da dün gece lastik deposunda çıkan ve bir araç üzerinde bulunan tüplerin patladığı yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. O.E.'ye ait oto lastiği deposunda saat 03.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüyüp deponun yakınında bulunan araç üzerindeki tüplerin patlamasına neden oldu. Yangın, iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramadığını söyleyen yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını belirttiler. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOGRAFLI

Bursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyorBursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyorBursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyorBursa'da tüplerin patladığı yangının sebebi araştırılıyor

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
İzmir'de eylem hazırlığındaki PKK'lılara operasyon: 9 gözaltıİzmir'de eylem hazırlığındaki PKK'lılara operasyon: 9 gözaltı
Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (2)Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.