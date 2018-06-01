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Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü,  Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı.

SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı.

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