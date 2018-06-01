Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı.

