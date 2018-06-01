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Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

BURSA'da Türk Telekom'un merkez binasında silah sesleri duyuldu.

BURSA, (DHA)- BURSA'da Türk Telekom'un merkez binasında silah sesleri duyuldu. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.
Bursa'da bugün saat 14.15'te, Türk Telekom'un Genç Osman Mevkii'ndeki merkez binasında silah sesleri duyuldu. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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