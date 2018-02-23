Bursa’da uyuşturucu baskınında 5 gözaltı

Bursa’da çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Arabayatağı ve Ulus mahallelerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı baskında 105 gram metamfetamin, bir adet Smith Vesson tabanca, 1 adet 6,35 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet hassas terazi ve1 adet metamfetamin aparatı ele geçirildi. E.K., Ö.G., M.S. ve A.A. isimli 4 şahıs yakalandı.
Narkotik polisi tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise U.T. gözaltına alındı. Şahsın üzerini ve ikametini arayan polis 900 gram esrar ele geçirdi.
Yapılan 2 farklı baskında gözaltına alınan 5 kişi, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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