Bursa’da uyuşturucu baskınında 5 gözaltı

Bursa’da çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Arabayatağı ve Ulus mahallelerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı baskında 105 gram metamfetamin, bir adet Smith Vesson tabanca, 1 adet 6,35 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet hassas terazi ve1 adet metamfetamin aparatı ele geçirildi. E.K., Ö.G., M.S. ve A.A. isimli 4 şahıs yakalandı.

Narkotik polisi tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise U.T. gözaltına alındı. Şahsın üzerini ve ikametini arayan polis 900 gram esrar ele geçirdi.

Yapılan 2 farklı baskında gözaltına alınan 5 kişi, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.