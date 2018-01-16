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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıldığına ilişkin ihbar üzerine Harmanlar Mevkii Su Deposu Caddesi'nde park halindeki otomobile baskın düzenledi. Araç içerisinde 5.5 gram satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtları bulunanA.S. (17) ve B.P. (22) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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