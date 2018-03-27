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Bursa’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu şahıslara uyuşturucu satan E.A., O.A., S.T., H.K. ve C.D’yi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 kilo bonzai, bir miktar metamfetamin ile esrar ve birer adet hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu

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