Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu şahıslara uyuşturucu satan E.A., O.A., S.T., H.K. ve C.D’yi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 kilo bonzai, bir miktar metamfetamin ile esrar ve birer adet hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.