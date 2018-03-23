Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hurşit TOPAL/GEMLİK, (Bursa)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir araçta yapılan aramada 70 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Gemlik ilçesi yönüne giden, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, şüphe üzerine Kurtul uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 70 gram amfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.