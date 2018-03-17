Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirdi. Bursa genelinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, metemfetamin ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.T., M.İ., R.S., Ö.S., H.A., A.D., A.Y. ve Y.T, yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.