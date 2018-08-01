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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu kişilere uyuşturucu sattığı belirlenen Ö.T., U.T. ve E.D. de polis tarafından yakalandı. 3 kişinin üzerinde de satışa hazır bir miktar sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile esrar ele geçirildi. 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ö.T., U.T. ve E.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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