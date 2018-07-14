Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram bonzai ile 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Kumla Mahallesi’nde uzun zamandır takip edilen bir apartman dairesine bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Drone ile havadan da izlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen ‘doktor’ lakaplı R.C. ile U.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 400 gram bonzai ile 100 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli kimyasal madde, terazi, uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen bir miktar para, 3 silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 200 bin lira olduğu ifade edildi. R.C. ve U.G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
FOTOĞRAFLI
TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu
Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum