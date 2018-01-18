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Bursa’da uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 265 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda kokain, esrar, kannabinoid ve ecstasy hap ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen aylarda Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getirip dağıtımını ve satışını yaptığı belirtilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, 8'i tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, dün gece de farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün lideri olduğu belirtilen R.C. ile S.C., N.B., Ş.Y., E.C., H.Ş., Ç.C. ve H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 265 gram metamfetamin, 37 gram kokain, 15 gram esrar, 9 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar ecstasy hapla 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak, nitelikli hırsızlık, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaşı küçük çocuğu suça sürükleme suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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