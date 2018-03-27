Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo bonzai ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Osmangazi ilçesinde yaptığı uygulamada 5 kişinin üzerinde bir miktar kokain, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamasında uyuşturucu maddeleri satanları belirleyen ekipler, bu şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.A., O.A., S.T., H.K. ve C.D. gözaltına alınırken, 1 kilo bonzai, 80 gram metamfetamin, 10 gram esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanılmak için 1 adet hassas terazi, bir miktar para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 5'i hakkında 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, E.A., O.A., S.T., H.K. ve C.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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