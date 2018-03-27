HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

BURSA'da, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo bonzai ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo bonzai ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Osmangazi ilçesinde yaptığı uygulamada 5 kişinin üzerinde bir miktar kokain, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamasında uyuşturucu maddeleri satanları belirleyen ekipler, bu şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.A., O.A., S.T., H.K. ve C.D. gözaltına alınırken, 1 kilo bonzai, 80 gram metamfetamin, 10 gram esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanılmak için 1 adet hassas terazi, bir miktar para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden 5'i hakkında 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, E.A., O.A., S.T., H.K. ve C.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.