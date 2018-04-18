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Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındıUyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından Bursa’nın farklı noktalarında yapılan operasyonda beş kişi gözaltına alındı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Bursa’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından Bursa’nın farklı noktalarında yapılan operasyonda beş kişi gözaltına alındı. Ekipler, ikamet ve otomobillerde yaptıkları aramalarda 100 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda ectasy hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirdi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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