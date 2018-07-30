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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 17:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan Bülent B.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan Bülent B. (28), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı ihbarı yapılan Bülent B.'yi gözaltına aldı. Üzerinde satışa hazır bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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