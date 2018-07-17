Bursa'da uyuşturucudan 4 tutuklama

BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, T.G., E.G., Y.K. ve A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları iki araçta yapılan aramada, 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.G., E.G., Y.K. ve A.G., nöbetçi mahkemece, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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