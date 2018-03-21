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Bursa'da üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

BURSA'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB )bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Özbek (46), üzerine kimyasal madde dökülmesi sonucu ağır yaralandı.

Bursa'da üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB )bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Özbek (46), üzerine kimyasal madde dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Özbek, tedavi için İstanbul'a sevk edildi.
İnegöl OSB'de, Havaalanı Caddesi üzerindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Özbek, içinde kimyasal madde bulunan kazanın kapağını açtı. Kazandaki tazyik nedeniyle üzerine kimyasal madde dökülen Özbek yere yığıldı. Kimyasal madde nedeniyle vücudunun tamamında yanık oluşan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan yaralı işçi, ardından yanık ünitesi bulunan İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı

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