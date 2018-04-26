Bursa’da yabancı uyruklu 4 şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4 şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların üzerinden yüksek miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında S.B., M.B.H., M.H. ve A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 1 kilo toz esrar, 210 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.H. ve A.A. tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

