HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da yağmur ve dolu; tarlalar su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

 - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, kısa süre etkili olan yağmur ve dolu, 5 bin dönümlük ekili alanda hasara yol açtı.

Bursa'da yağmur ve dolu; tarlalar su altında kaldı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, kısa süre etkili olan yağmur ve dolu, 5 bin dönümlük ekili alanda hasara yol açtı. Kırsal Karabahadır, Avşar, Gündoğan ve Kurtuluş mahallelerinde pancar, bezelye, patates, tohumluk mısır, ayçiçeği ve biber ekili tarlalar sular altında kaldı.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, hasar oluşan tarlalarda incelemelerde bulundu. Hasarın yağmur ve doludan kaynaklandığını; ancak tahliye kanalları olmadığı için ekili alanlarda biriken suların zararı artırdığını belirten Aktaş, "Özellikle düz araziler göle döndü. Bunun en büyük nedeni arazilerde tahliye kanalları olmamasıdır. Bu arazilerde toplulaştırma çalışmalarından önce tahliye kanalları vardı; ancak toplulaştırma yapılırken, tahliye kanalları bırakılmadı. Böyle olunca da yağmur suları birikip, tarlaları göle çeviriyor. Her yağışta önümüze çıkacak olan bu sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da yağmur ve dolu; tarlalar su altında kaldıBursa'da yağmur ve dolu; tarlalar su altında kaldı

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Akhisar'da zeytin hırsızlığına 5 tutuklamaAkhisar'da zeytin hırsızlığına 5 tutuklama
Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.