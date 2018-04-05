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Bursa'da yakalanan 'futbolda şike' ve 'OdaTV' davalarının firari hâkimi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

BURSA'da polis tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 'futbolda şike' ve 'OdaTV' davalarının firari hâkimi Hikmet Şen, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da yakalanan 'futbolda şike' ve 'OdaTV' davalarının firari hâkimi adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 'futbolda şike' ve 'OdaTV' davalarının firari hâkimi Hikmet Şen, adliyeye sevk edildi. İfade vermeyerek susma hakkını kullanan Şen'in mahkemeye kadar konuşmama kararı aldığı öğrenildi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçen günlerde FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, firari eski hâkim Hikmet Şen gözaltına alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında açılan ve FETÖ'nün kumpası olduğu belirlenen ‘futbolda şike davası’ ve haber sitesi OdaTV davasının hâkimi olarak tanınan Hikmet Şen'in üzerinden sahte kimlik çıktı.
KOM Şubede ifadesi alınmak üzere tutulan firari FETÖ'cü hâkimin, emniyet ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullanarak mahkeme gününe kadar konuşmayacağını söylediği öğrenildi. Hikmet Şen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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