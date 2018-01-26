HABER

Bursa'da yarım milyon liralık kapkaç kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da işadamı Erkan T.'nin, bankaya götürmek için yaya olarak yola çıktığı 500 bin liralık dövizin bulunduğu çanta, kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Soğanlı Mahallesi'nde oturan tekstilci Erkan T. (41), 500 bin lira değerindeki dövizi bankaya yatırmak için yaya olarak yola çıktı. Erkan T. Demirtaş Mahallesi'ne geldiğinde arkadan yaklaşan bir kişi, dövizin içinde bulunduğu çantayı kapıp, kaçtı. Çevredekilerin tekme atıp müdahale etmek istediği kapkaççı, kendisini bekleyen lüks otomobile bindi. Otomobil hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay anı, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.